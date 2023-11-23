  • 23 Ноября, 11:48
  • BAIGENEWS

В Урджарском районе отмечен рост показателей промышленности

Сегодня, 10:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Урджарском районе отмечен рост показателей промышленности Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:06
125

По итогам первых 10 месяцев текущего года объем промышленной продукции в Урджарском районе достиг 2,1 млрд тенге демонстрируя рост на 111,8% по сравнению с прошлым годом, передает BaigeNews.kz

Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал и.о. акима Урджарского района, Акылбек Башимбаев. По данным спикера, значительную роль в достижении таких результатов сыграли инвестиции в основной капитал – в этом году они достигли показателя более 35 млрд тенге. 

Сельское хозяйство продолжает оставаться основным стержнем экономики района.    

"Увеличение площади пашни на 100,7% существенно повлияло на достижение результатов в этой сфере. Производство сельхозпродукции принесло району более 90 млрд тенге", - подчеркнул спикер. 

И.о. главы района также выделил рост в сфере предпринимательства. 

"На данный момент в районе действует 6 532 объекта малого предпринимательства, создано 250 новых рабочих мест, и успешно реализованы 23 проекта через программу "Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы". Необходимо отметить, озвученные результаты свидетельствуют о диверсификации и поддержке предпринимательской активности", - уточнил он.

Самое читаемое

Наверх