В Урджарском районе отмечен рост показателей промышленности
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По итогам первых 10 месяцев текущего года объем промышленной продукции в Урджарском районе достиг 2,1 млрд тенге демонстрируя рост на 111,8% по сравнению с прошлым годом, передает BaigeNews.kz.
Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал и.о. акима Урджарского района, Акылбек Башимбаев. По данным спикера, значительную роль в достижении таких результатов сыграли инвестиции в основной капитал – в этом году они достигли показателя более 35 млрд тенге.
Сельское хозяйство продолжает оставаться основным стержнем экономики района.
"Увеличение площади пашни на 100,7% существенно повлияло на достижение результатов в этой сфере. Производство сельхозпродукции принесло району более 90 млрд тенге", - подчеркнул спикер.
И.о. главы района также выделил рост в сфере предпринимательства.
"На данный момент в районе действует 6 532 объекта малого предпринимательства, создано 250 новых рабочих мест, и успешно реализованы 23 проекта через программу "Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы". Необходимо отметить, озвученные результаты свидетельствуют о диверсификации и поддержке предпринимательской активности", - уточнил он.
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