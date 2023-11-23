В Урджарском районе отмечен рост показателей промышленности

По итогам первых 10 месяцев текущего года объем промышленной продукции в Урджарском районе достиг 2,1 млрд тенге демонстрируя рост на 111,8% по сравнению с прошлым годом, передает BaigeNews.kz.

Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал и.о. акима Урджарского района, Акылбек Башимбаев. По данным спикера, значительную роль в достижении таких результатов сыграли инвестиции в основной капитал – в этом году они достигли показателя более 35 млрд тенге.

Сельское хозяйство продолжает оставаться основным стержнем экономики района.

"Увеличение площади пашни на 100,7% существенно повлияло на достижение результатов в этой сфере. Производство сельхозпродукции принесло району более 90 млрд тенге", - подчеркнул спикер.

И.о. главы района также выделил рост в сфере предпринимательства.