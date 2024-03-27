В Уральске определили сборные эвакуационные пункты на случай ЧС

На случай возникновения чрезвычайной ситуации в Уральске определены сборные эвакуационные пункты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"Для размещения пострадавших от наводнения созданы три эвакуационных пункта - Дом культуры "Деркул", городской Центр детско-юношеского туризма и экологии "Атамекен", а также помещения на первом этаже 9-этажного дома, построенного по адресу: улица Акан Сери, 47/1 в Зачаганске", - сообщили в администрации.

Пункты оборудованы спальными местами, укомплектованы постельными принадлежностями и другими необходимыми вещами.

При необходимости эвакуационные пункты будут созданы во Дворце культуры молодёжи, в Доме культуры "Алтын Орда" и спортивном клубе "Орал".