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В Уральске готовятся к пику паводков

Сегодня, 13:50
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primeminister.kz Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По прибытии глава правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений.

Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.

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