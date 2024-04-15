В Уральске готовятся к пику паводков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По прибытии глава правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений.



Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.