В Уральске готовятся к пику паводков
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
167Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По прибытии глава правительства проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений.
Кроме того, Олжас Бектенов осуществит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.
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