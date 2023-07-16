В Уральске борются с последствиями ливней

Фото: ДЧС ЗКО

Из-за сильных ливней в Уральске подтопило подвалы многоэтажек и дворы частных домов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, спасатели и работники местных исполнительных органов и ТОО "Батыс Су Арнасы" проводят откачку воды.

"По Уральску, Казталовскому, Таскалинскому районам, району Байтерек поступило 26 вызовов, в том числе два социальных объекта (областная многопрофильная детская больница и областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха).В настоящее время в ДЧС Западно-Казахстанской области развёрнут оперативный штаб", — сообщили в ДЧС.

По прогнозам синоптиков, в течение следующих трёх дней в ЗКО ожидаются обильные осадки и грозы.