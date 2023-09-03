  • 3 Сентября, 12:10
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В Турции упал крупный метеорит: очевидцы делятся видео

Сегодня, 11:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ntv.com.tr Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06
156
Фото: ntv.com.tr

Крупный метеорит упал на юго-востоке Турции. Местным жителям удалось запечатлеть тот момент, когда небо озарил яркий голубой свет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NTV.

Падение космического тела наблюдали жители сразу нескольких провинций: Газиантеп, Малатья, Эрзурум, Шанлыурфа и Элязыг. Официальных заявлений турецких властей по этому поводу пока не поступало.

Очевидцы рассказывают, что из-за падения метеорита ночью на мгновенье стало светло как днём.

Также известно, что в момент падения метеорит раскололся на части, и небо покрылось голубым светом.

 

Самое читаемое

Наверх