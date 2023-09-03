В Турции упал крупный метеорит: очевидцы делятся видео

Крупный метеорит упал на юго-востоке Турции. Местным жителям удалось запечатлеть тот момент, когда небо озарил яркий голубой свет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NTV.

Падение космического тела наблюдали жители сразу нескольких провинций: Газиантеп, Малатья, Эрзурум, Шанлыурфа и Элязыг. Официальных заявлений турецких властей по этому поводу пока не поступало.

Очевидцы рассказывают, что из-за падения метеорита ночью на мгновенье стало светло как днём.

Также известно, что в момент падения метеорит раскололся на части, и небо покрылось голубым светом.