В Турции упал крупный метеорит: очевидцы делятся видео
Сегодня, 11:06
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Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
156Фото: ntv.com.tr
Крупный метеорит упал на юго-востоке Турции. Местным жителям удалось запечатлеть тот момент, когда небо озарил яркий голубой свет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NTV.
Падение космического тела наблюдали жители сразу нескольких провинций: Газиантеп, Малатья, Эрзурум, Шанлыурфа и Элязыг. Официальных заявлений турецких властей по этому поводу пока не поступало.
Очевидцы рассказывают, что из-за падения метеорита ночью на мгновенье стало светло как днём.
Также известно, что в момент падения метеорит раскололся на части, и небо покрылось голубым светом.