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  • В Турции рухнула многоэтажка, сильно пострадавшая при землетрясении
haberler.com Сегодня, 00:13
183
Сегодня, 00:13
183
Фото: haberler.com

В Турции рухнула многоэтажка, сильно пострадавшая при землетрясении

В турецком городе Шанлыурфа обрушился семиэтажный дом, ранее сильно пострадавший при землетрясении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на haberler.com

В настоящее время на месте крушения ведутся поисково-спасательные работы. Как минимум одного человека вытащили из-под завалов. Спасатели определяют, есть ли там ещё люди. Момент крушения запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. Местные власти говорят, что после землетрясения была проведена эвакуация всех жильцов дома.

По данным МВД Турции, число жертв землетрясений в стране достигло 45 968 человек.

 

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#Турция #землетрясение в Турции #дом
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:13
183
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