В Турции опубликовали зарплату Зайнутдинова
Сегодня, 03:43
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Сегодня, 03:43Сегодня, 03:43
107Фото: sport.kz
В Турции опубликовали зарплаты легионеров стамбульского "Бешикташа", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По данным издания Football Critix, казахстанский хавбек зарабатывает в турецком клубе 1,2 миллиона евро в год. Контракт Зайнутдинова рассчитан до 2027-го года.
Камерунский нападающий команды Винсен Абубакар зарабатывает больше трех миллионов евро.
Турецкий журналист Мустафа Караташ отреагировал на зарплаты легионеров следующим образом: "Суммарная зарплата только игроков, выведенных из состава, и Чемберлена, завершающего сезон, составляет 10 960 000 евро. Ужас".
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