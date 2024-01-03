В Турции опубликовали зарплату Зайнутдинова

В Турции опубликовали зарплаты легионеров стамбульского "Бешикташа", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По данным издания Football Critix, казахстанский хавбек зарабатывает в турецком клубе 1,2 миллиона евро в год. Контракт Зайнутдинова рассчитан до 2027-го года.

Камерунский нападающий команды Винсен Абубакар зарабатывает больше трех миллионов евро.