  • 3 Января, 04:44
  • BAIGENEWS

В Турции опубликовали зарплату Зайнутдинова

Сегодня, 03:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sport.kz Сегодня, 03:43
Сегодня, 03:43
107
Фото: sport.kz

В Турции опубликовали зарплаты легионеров стамбульского "Бешикташа", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По данным издания Football Critix, казахстанский хавбек зарабатывает в турецком клубе 1,2 миллиона евро в год. Контракт Зайнутдинова рассчитан до 2027-го года.

Камерунский нападающий команды Винсен Абубакар зарабатывает больше трех миллионов евро. 

Турецкий журналист Мустафа Караташ отреагировал на зарплаты легионеров следующим образом: "Суммарная зарплата только игроков, выведенных из состава, и Чемберлена, завершающего сезон, составляет 10 960 000 евро. Ужас".

 

Самое читаемое

Наверх