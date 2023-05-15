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В Турции может пройти второй тур президентских выборов
На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции ни один из кандидатов пока не набирает необходимые для победы в первом туре 50%. Осталось подсчитать 3% голосов. Если ситуация не изменится, победитель определится во втором туре 28 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".
После подсчета 97,77% бюллетеней Эрдоган набирает 49,35% голосов. Его главный соперник - кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения "Национальный альянс" Кемаль Кылычдароглу - 44,98%. У ещё одного кандидата в президенты Синана Огана - 5,24%. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, всё же проголосовали 0,43%.
Эрдоган выразил надежду на победу уже в первом туре, добавив при этом, что если волей народа будет суждено провести второй тур, он не будет возражать.
"Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем", - сказал президент, обращаясь к своим сторонникам с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития.
Его оппонент Кемаль Кылычдароглу сказал, что уверен в победе во втором туре.
"Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов", - сказал политик.
Второй тур предрекали почти все социологические опросы, однако многие отдавали первое место в гонке Кылычдароглу, а не Эрдогану. Третий кандидат на выборах Синан Оган пообещал вскоре определиться, кого из соперников поддержать во втором туре.
Разрыв между двумя основными соперниками медленно сокращается по мере подсчёта голосов в крупных городах с большим населением.
Несмотря на то, что пока Эрдоган, судя по всему, впереди, подсчёт голосов в трех крупных городах - Стамбуле, Анкаре и Измире, где его соперник особенно популярен, могут немного скорректировать окончательные результаты выборов.
Высший избирательный совет Турции (YSK) планирует опубликовать предварительные результаты выборов ночью. Окончательные результаты будут опубликованы 19 мая в официальной газете.
В Стамбуле проживают 16 миллионов человек, в столице Анкаре и в западном городе Измире живет 10 миллионов, и во всех трёх подсчитан значительно меньший процент бюллетеней, чем в среднем по стране. Пока что подсчитано около 45 миллионов голосов, около двух третей от общего числа зарегистрированных избирателей.
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