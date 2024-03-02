В Турции будут выявлять болезнь Альцгеймера с помощью нейросети

Ученые из турецкого Ближневосточного технического университета разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет на ранней стадии выявлять риск возникновения болезни Альцгеймера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Об этом агентству рассказала Член Педагогического совета Института информатики при университете METU и правления Объединенного центра прикладных исследований в области нейронауки и нейротехнологий Ешим Айдын Сон.

По ее словам, разработка осуществлена путем интерпретации генетического тестирования с помощью образца, взятого из слюны.

Она отметила, что инновация окажет существенную помощь врачам при постановке диагноза.

"Люди в возрасте старше 65 лет, у которых проявляются симптомы болезни Альцгеймера, такие как нарушение памяти, будут направляться к нам. После проведения нами генетического анализа врачи смогут объединить его результаты с клинической картиной и поставить на основе этого диагноз",— пояснила она.

Собеседница агентства рассказала, что члены исследовательской команды на основе анализа трех масштабных наборов данных, сформированных международными рабочими группами с использованием искусственного интеллекта, определяют генетические профили, которые могут служить в качестве индикаторов риска возникновения заболевания на ранней стадии.

"В разработанном нами методе берутся образцы слюны участников тестирования и изолируются их ДНК. В ходе исследований были обнаружены генетические изменения, которые увеличивают риск заболевания в 1,5-2 раза. В рамках нашего проекта разработан прототип набора для молекулярной диагностики",— продолжила она.

По его словам, метод был опробован на группе из 100 пациентов с болезнью Альцгеймера. "Наш проект достиг стадии прототипа. Мы хотели бы реализовать вторую фазу проекта",-сказала Ешим Айдын Сон.

Ученая подчеркнула, что ранняя и дифференциальная диагностика болезни Альцгеймера имеет крайне важное значение в его последующем лечении.