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В Турции арестовали мэра разрушенного при землетрясении города
В Турции арестован мэр города Нурдагы Оккеш Кавак, который был разрушен в результате землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Sozcu.
Сообщалось, что этот город, расположенный в провинции Газиантеп, будет полностью снесён и отстроен заново. Десятки разрушенных в Нурдагы домов были построены компанией члена совета города Юнуса Кая, который не так давно арестован в Мерсине.
Установлено, что Юнус Кай вёл совместные проекты со строительной компанией, которую Оккеш Кавак возглавлял до вступления в должность мэра Нурдагы, а потом передал бразды правления своему брату. Утверждается, что мэр города не назначал проверок строительных объектов аффилированных с ним компаний, хотя муниципалитет обязан проводить мониторинг зданий на этапе строительства.
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