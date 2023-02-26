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  • В Турции арестовали мэра разрушенного при землетрясении города
sozcu.com.tr Сегодня, 01:08
318
Сегодня, 01:08
318
Фото: sozcu.com.tr

В Турции арестовали мэра разрушенного при землетрясении города

В Турции арестован мэр города Нурдагы Оккеш Кавак, который был разрушен в результате землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Sozcu.

Сообщалось, что этот город, расположенный в провинции Газиантеп, будет полностью снесён и отстроен заново. Десятки разрушенных в Нурдагы домов были построены компанией члена совета города Юнуса Кая, который не так давно арестован в Мерсине. 

Установлено, что Юнус Кай вёл совместные проекты со строительной компанией, которую Оккеш Кавак возглавлял до вступления в должность мэра Нурдагы, а потом передал бразды правления своему брату. Утверждается, что мэр города не назначал проверок строительных объектов аффилированных с ним компаний, хотя муниципалитет обязан проводить мониторинг зданий на этапе строительства.

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#землетрясение в Турции #арест
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:08
318
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