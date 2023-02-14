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  • В Турции арестовали 10 стройподрядчиков после землетрясения
iha.com.tr Сегодня, 12:05
329
Сегодня, 12:05
329
Фото: iha.com.tr

В Турции арестовали 10 стройподрядчиков после землетрясения

В Турции арестованы 10 подрядчиков разрушенных из-за землетрясений домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Всего, в ходе расследования к ответственности привлечены 163 человек. Все они связаны с компаниями-застройщиками в пострадавших регионах. 

Один из подрядчиков строительства жилого комплекса в городе Хатай был задержан в пятизвёздочном отеле в Анталье. Там он скрывался от правосудия, выдавая себя за пострадавшего. Ещё один подозреваемый арестован в аэропорту Стамбула. Он вместе с супругой пытался вылететь в Грузию.

Также задержали подрядчика рухнувшего дома в Газиантепе. Его обвиняют в халатности при техническом досмотре здания. Всего сейчас взяты под стражу 78 человек. 

Десятки лиц, которые были связаны с компаниями-застройщиками, объявлены в розыск. Расследование по делу продолжается.

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более 36 тысяч человек, более 80 тысяч пострадали. Около 6,5 тысячи зданий были разрушены. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции, в которых участвуют казахстанские спасатели.

Напомним, в разрушенных домах в Турции оказались и казахстанцы.

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#землетрясение #Турция #арест #строительство #мошенничество
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:05
329
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