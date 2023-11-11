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В Туркестанской области проживают 177 тысяч многодетных матерей

Сегодня, 05:14
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:14
Сегодня, 05:14
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Туркестанской области проживают 177 тысяч многодетных матерей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. 

Всего в области насчитывается около 1,2 миллиона женщин. Это составляет 49,2% от общей численности населения региона. 

"Каждый пятый ребёнок республики рождается в Туркестанской области. За девять месяцев этого года родились 41 233 ребенка. В области высокий уровень демографического роста. В регионе насчитывается более 177 тысяч многодетных матерей. Число облательниц нагрудных знаков "Алтын алка" и "Күміс алка" растёт с каждым годом", - отметили в акимате. 

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