В Туркестанской области отметили рост преступлений, связанных с трамадолом

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Более 30 уголовных дел, связанных с трамадолом, расследовали в Туркестанской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом психотропных веществ.

К примеру, с начала текущего года и до 7 апреля, до включения препарата трамадола в число психотропных веществ, оперативниками было выявлено семь фактов и изъято 2590 таблеток лекарственного препарата.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий". А с 7 апреля, когда постановлением правительства РК препарат "Трамадол" был включен в число психотропных веществ, полицейскими зарегистрировано 32 преступления, связанных с ним.

В общей сложности изъято 1342 таблеток и 20 капсул.

По результатам экспертиз в суд направлено восемь уголовных дел, а по остальным 24 уголовным делам в отношении подозреваемых досудебное расследование продолжается.