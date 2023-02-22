В Туркестане построят городок ремесленников

Фото: акимат Туркестанской области

В культурно-духовном центре Туркестана построят уникальный туристический комплекс с мастерскими ремесленников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В нём планируется построить крупную ремесленную мастерскую, где будут изготавливать поделки национального колорита, обучать технологии высококачественных поделок. Цель - только привлечение туристов и развитие предпринимательства, но и сохранение культуры и наследия.

Общая площадь городка ремесленников составит около девяти тысяч квадратных метров. На его территории построят отели и рестораны, помещения для выставок, шоурумы.

"Потенциал ремесленников в Туркестане огромен. Проект нового городка, который будет расположен в центре Туркестана, уникален. В дальнейшем в регионе планируется создание рабочих мест, развитие туризма через поддержку ремесленников. Этот проект ещё будет подробно обсуждаться, после чего примут соответствующее решение", - указывается в сообщении.