В Туркестане откроется филиал Казахстанско-Немецкого университета (DKU), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

DKU — единственное немецкое высшее учебное заведение в Казахстане и Центральной Азии. Он был основан в 1999 году и действует в Алматы.

Вопросы открытия филиала вуза обсудили на встрече аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и президент Казахстанско-Немецкого университета Роммель Волрад.

Руководитель вуза отметил, что подготовка высококвалифицированных специалистов выгодна как для казахстанских, так и для немецких компаний.

Филиал учебного заведения планирует подготовку специалистов в области сельского хозяйства и прикладной информатики. В вузе будут запущены направления бакалавриата и магистратуры. Студенты получат возможность пройти стажировку на предприятиях в Туркестанской области и в Германии.