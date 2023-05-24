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В Туркестане осудили мясника, убившего коллегу из-за туши
В Туркестане осудили мясника, который не смог договориться с коллегой, как лучше разделать тушу. И убил его. 30-летний обвиняемый нанес несколько смертельных ранений во время ссоры и бросил пострадавшего умирать на городском перекрестке. Суд приговорил убийцу к 11 годам тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
У 31-летнего погибшего остались несовершеннолетний ребенок, невеста и мать, которая, к слову, не согласна с приговором. Женщина считает, 11 лет это слишком мало для убийцы ее сына.
"По статье 99 – "Убийство" – дают от восьми до 15 лет. Он получил всего 11. Я недовольна этим приговором, потому что для него это очень мало. Я буду добиваться, чтобы для убийцы моего сына изменили меру наказания и назначили максимальный срок", - заявила мать погибшего Курбанкуль Дайрабаева.
Инцидент произошел в феврале этого года. Двое мясников не смогли мирно договориться о том, как будут разделывать полученную тушу, и вначале поссорились. А потом в какой-то момент один несколько раз ударил другого кухонным ножом. Раны оказались смертельными.
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