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Лента новостей

pravda.com.ua Сегодня, 16:12
193
Сегодня, 16:12
193
Фото: pravda.com.ua

Мясника зарезали во время спора в Туркестане

Мясника зарезали во время спора о разделке туши в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Ночью 22 февраля в полицию города от бригады скорой помощи поступило сообщение, что на одном из перекрестков обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. Установлена личность потерпевшего, местного жителя, работавшего на рынке мясником", - говорится в сообщении.  

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался житель Туркестана. Он дал признательные показания. В качестве вещественного доказательства изъят кухонный нож.   

Выяснилось, что между мужчинами возникла словесная перепалка по поводу разделки туши, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение, а подозреваемый скрылся. 

"Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - добавили в полиции.

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#поножовщина #убийство #мясник
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:12
193
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