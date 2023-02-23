Мясника зарезали во время спора в Туркестане

Фото: pravda.com.ua

Мясника зарезали во время спора о разделке туши в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Ночью 22 февраля в полицию города от бригады скорой помощи поступило сообщение, что на одном из перекрестков обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. Установлена личность потерпевшего, местного жителя, работавшего на рынке мясником", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался житель Туркестана. Он дал признательные показания. В качестве вещественного доказательства изъят кухонный нож.

Выяснилось, что между мужчинами возникла словесная перепалка по поводу разделки туши, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение, а подозреваемый скрылся.