  • 26 Августа, 03:35
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В Туркестане хозяин магазина оформил на своего работника кредит

Сегодня, 03:08
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Polisia.kz Сегодня, 03:08
Сегодня, 03:08
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Фото: Polisia.kz

В управление полиции Туркестана обратился местный житель. По его словам, неизвестный оформил на него кредит путем мошенничества. Причиненный ущерб составил около 1,5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские зарегистрировали данный факт по статье "Мошенничество". Стражи порядка провели необходимые мероприятия по установлению мошенников. В результате, они задержали подозреваемого в течение суток и доставили в управление полиции. Им оказался владелец магазина, в котором работал потерпевший.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый, под предлогом проверки сметы доходов и расходов, попросил у работника мобильный телефон и через банковское приложение оформил онлайн-кредит. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

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