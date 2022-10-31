В ЦИК показали образец бюллетеня на выборы президента

Фото: spectr.com.kz

Каким будет бюллетень на выборах президента, показали в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

"В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием ФИО, в алфавитном порядке государственного языка и строка "против всех", - сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

На слайде он показал, как будет выглядеть бюллетень.

Порядок следующий:

Абден Каракат Жаксылыккызы;

Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич;

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович;

Кажыкен Мейрам Зекешулы;

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич;

Турсынбекова Салтанат Пархатовна;

"Против всех".

"Избирательные бюллетени изготавливаются с резервом один процент от общего числа избирателей в округе. Доставляются участковым избирательным комиссиям не ранее, чем за три дня и не позднее, чем за один день до выборов. Помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдаётся под охрану органов внутренних дел. Всего 11 950 485 избирателей. Таким образом, количество избирательных бюллетеней, включая резерв, составляет 12 069 990 штук", - добавил Мухтар Ерман.

Близится день внеочередных выборов Президента РК. Для того, чтобы охватить всё население и предоставить всем возможность проголосовать, в Центральной избирательной комисии РК собрали рабочую группу при участии представителей общественности. Она занимается вопросами обеспечения доступности к избирательным участкам людям с ограниченными возможностями.

Для граждан, имеющих проблемы со зрением, изготовят трафареты со шрифтом Брайля на двух языках. Ими обеспечат каждый избирательный участок.