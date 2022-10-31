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spectr.com.kz Сегодня, 18:56
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Фото: spectr.com.kz

В ЦИК показали образец бюллетеня на выборы президента

Каким будет бюллетень на выборах президента, показали в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

"В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием ФИО, в алфавитном порядке государственного языка и строка "против всех", - сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

На слайде он показал, как будет выглядеть бюллетень.

Порядок следующий:

  • Абден Каракат Жаксылыккызы;
  • Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич;
  • Дайрабаев Жигули Молдакалыкович;
  • Кажыкен Мейрам Зекешулы;
  • Токаев Касым-Жомарт Кемелевич;
  • Турсынбекова Салтанат Пархатовна;
  • "Против всех".

"Избирательные бюллетени изготавливаются с резервом один процент от общего числа избирателей в округе. Доставляются участковым избирательным комиссиям не ранее, чем за три дня и не позднее, чем за один день до выборов. Помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдаётся под охрану органов внутренних дел. Всего 11 950 485 избирателей. Таким образом, количество избирательных бюллетеней, включая резерв, составляет 12 069 990 штук", - добавил Мухтар Ерман.

Близится день внеочередных выборов Президента РК. Для того, чтобы охватить всё население и предоставить всем возможность проголосовать, в Центральной избирательной комисии РК собрали рабочую группу при участии представителей общественности. Она занимается вопросами обеспечения доступности к избирательным участкам людям с ограниченными возможностями.

Для граждан, имеющих проблемы со зрением, изготовят трафареты со шрифтом Брайля на двух языках. Ими обеспечат каждый избирательный участок.

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#выборы президента #выборы #ЦИК
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 18:56
84
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