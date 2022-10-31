Возможность онлайн-голосования на выборах изучают в Казахстане

Фото: 24.kz

О мерах обеспечения избирательного права лиц с инвалидностью рассказали в Центральной избирательной комиссии РК, передаёт BaigeNews.kz.

Член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова отметила, что видеоматериалы ЦИКа обеспечиваются обязательным сурдопереводом, также им обеспечивается трансляция всех заседаний комитета. Меры принимаемые ЦИК и местными исполнительными органами по доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью получают положительную оценку в ОБСЕ и СНГ.

"Также мы проводим отдельную работу в межэлекторальный период, в частности, провели онлайн-консультацию с экспертами ОБСЕ, мы подробно рассмотрели международные стандарты. Кроме того, мы изучили все предложения членов рабочей группы. Часть из них касалась изменений в законодательство, часть из них могут быть реализованы в рамках совершенствования нашей практики. Например, предложение об инвентаризации оснащения помещений для голосования. Где-то требуются голосовые светофоры, где-то световые указатели. Помимо этого на изибрательных участках будут работать волонтёры со знанием жестового языка", - рассказала она.

Предложения рабочей группы, которые требуют законодательных изменений, например, онлайн-голосование с использованием ЭЦП, будет отдельно прорабатываться с законодателями.

"Мы приняли постановление, которое приписывало акимам областей и городов республиканского значения принять меры по оснащению избирательных участков с учётом потребностей избирателей с инвалидностью. Местные исполнительные органы должны оказать содействие избирательным комиссиям в организации таких условий. Минтруда совместно с местными исполнительными органами поручено актулизировать сведения о лицах с ограниченными возможностями, которым нужны особые условия для голосования, также актулизировать сведения об избирательных участках на портале "Доступная среда", - добавила Щегорцова.

В рамках подготовки к текущей компании запланированы семинары для организаторов выборов, по вопросам обеспечения избирательных прав для лиц с инвалидностью. Первый состоится 31 октября, второй запланировал на седьмое ноября.

"Разработка трафаретов с использованием шрифта Брайля уже учтено в данной предвыборной кампании. Мы очень признательны Казахскому обществу слепых за помощь и поддержку, которые они оказали. Очень ценные рекомендации и советы, мы отработали наши трафареты. И все 10101 участок будут оснащены трафаретами с шрифтом Брайля для слабовидящих. С учётом экспертного заключения членов рабочей группы были обновлены подходы по информированию лиц с инвалидностью, подготолены аудио и видео ролики", - отметила спикер.

По её словам, помимо этого разработана специальная памятка для членов участковых комиссий по обеспечению условий для голосования лиц с инвалидностью. Она будет утверждена с членами рабочей группы.

Щегорцова отметила, что проверкой оснащения избирательных участков местные исполнительные органы должны заниматься совместно с представителями общественности, а при необходимости принимать меры по исправлению всех недочётов. Также на участках для лиц с особыми потребностями должны будут оборудовать специальные уголки. Для этого им направили специальное пособие, разработанное обществом женщин с инвалидностью "Шырак".