"В центре наших усилий всегда должны находиться люди" — Токаев

Фото: Борт№1

В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его открыл глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Начало выступления можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

"В-четвертых, на пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зелёные коридоры" между государствами — членами СВМДА для данной категории товаров. Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями".

Глава государства отметил приоритеты международного сотрудничества: