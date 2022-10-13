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Борт№1 Сегодня, 10:47
543
Фото: Борт№1

"В центре наших усилий всегда должны находиться люди" — Токаев

В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его открыл глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Начало выступления можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

"В-четвертых, на пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере.

Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зелёные коридоры" между государствами — членами СВМДА для данной категории товаров.

Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями".

Глава государства отметил приоритеты международного сотрудничества:

"В-пятых, в центре наших усилий всегда должны находиться люди. Экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.

Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слёт лидеров волонтёрских движений стран СВМДА.

Большие перспективы открывает создание партнерской сети ведущих университетов государств — членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в IT, нанотехнологии и возобновляемых источниках энергии", — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Видео: Борт №1
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#Токаев #саммит СВМДА
Журналист
Сегодня, 10:47
543
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