В Астане начался VI саммит СВМДА

В Астане начался VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его открыл глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент сказал:

"Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству. Но несмотря на наши созидательные усилия мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо "глобальной дисфункцией".

С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие".