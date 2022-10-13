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Борт№1 Сегодня, 10:24
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Фото: Борт№1

В Астане начался VI саммит СВМДА

В Астане начался VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его открыл глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент сказал:

"Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству. Но несмотря на наши созидательные усилия мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо "глобальной дисфункцией".

С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие".

 
Трансляцию можно посмотреть по ссылке.
 
 

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#Токаев #саммит #международное сотрудничество #СВМДА
Журналист
Сегодня, 10:24
381
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