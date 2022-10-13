"Климатический кризис может привести к военным конфликтам" — Токаев

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На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит сегодня в Астане, президент Казахстана поднял вопрос экологических бедствий. По его словам, изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными, передает BaigeNews.kz.

"В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26 процентов ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также сообщил, что крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах.

"Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", — предложил президент Казахстана.

В своём выступлении глава государства отметил, что на предстоящее двухлетие казахстанское председательство в СВМДА ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.

"Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", — сказал Токаев.

Президент предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Он напомнил, что финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств — членов СВМДА в области финансов.