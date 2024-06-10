В трёх регионах Казахстана продолжают борьбу с саранчой

По состоянию на 10 июня из запланированных 2,5 млн га площадей обработки против саранчовых вредителей обработано более 800 тыс. га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

По Туркестанской области: помимо проведенных обработок на 270 тысячах гектаров, в области выявлены новые участки распространения саранчи на площади свыше 50 тысяч гектаров.

Дополнительные обработки проводится в городе Арыс, в Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах.

Привлечено 73 единицы наземной техники, 4 самолёта. В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено.

По Костанайской области: в пяти районах проведены химические обработки на площади более 51 тысячи гектаров. Для мониторинга и выявления мест отрождения саранчи привлечены 130 обследователей и 326 временных работников. Наготове - 72 единицы техники.

Очаг в Торгайском районе, снятом на видео, обработан согласно плану, насекомые уничтожены.

По Актюбинской области:

В Айтекебийском районе начались отрождения саранчи. Техника для обработки наготове. В 12 районах области химобработка проведена на 315 тысячах гектаров, с использованием 74 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечены порядка 600 человек.