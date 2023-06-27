В трёх городах Казахстана задержали членов ОПГ, торговавшей наркотиками

Фото: кадр из видео Polisia.kz

В МВД сообщили о задержании лидера и членов организованной преступной группы, наладившей сбыт наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержания членов ОПГ провели в апреле текущего года, когда наркополицейские совместно со спецподразделениями СОБР и "Сункар" одновременно в трёх городах задержали 11 преступников, провели обыски по девяти адресам с привлечением служебно-розыскных собак.

В ходе следствия доказано, что каждый участник ОПГ выполнял чётко определённые роли: расфасовка, хранение, транспортировка или распространение наркотиков, контроль денежных поступлений и расходов группировки.

Так, один из преступников отвечал за хранение и перевозку особо крупных партий наркотиков по городам, охваченным преступным бизнесом. Второй – за контроль финансовых поступлений и расходов: выплату "заработной платы" рядовым участникам ОПГ, штрафы за "утерянные" наркотики и так далее. Одна из участниц преступной группы обеспечивала работу интернет-каналов, через которые реализовывались наркотики. В них она также активно вовлекала новых клиентов: проводила онлайн-конкурсы, розыгрыши и акции.

Одной из участниц группировки является несовершеннолетняя студентка второго курса колледжа.

Из незаконного оборота изъято три килограмма наркотиков. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены денежные средства в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, ноутбуки, сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

Полиции удалось прекратить работу трёх интернет-магазинов по продаже наркотиков.