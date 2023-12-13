  • 13 Декабря, 09:45
  • BAIGENEWS

В тренерском штабе "Барыса" произошли изменения

Сегодня, 08:49
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instagram.com/barys_official/ Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: instagram.com/barys_official/

Олег Болякин будет исполнять обязанности главного тренера "Барыса", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что Олег Болякин на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера. В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.



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