В тренерском штабе "Барыса" произошли изменения
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
140Фото: instagram.com/barys_official/
Олег Болякин будет исполнять обязанности главного тренера "Барыса", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Отмечается, что Олег Болякин на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера. В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.