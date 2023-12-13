В тренерском штабе "Барыса" произошли изменения

Олег Болякин будет исполнять обязанности главного тренера "Барыса", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что Олег Болякин на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера. В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.





