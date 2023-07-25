  • 25 Июля, 17:57
  • BAIGENEWS

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pixabay Сегодня, 17:51
77
Сегодня, 17:51
77
Фото: pixabay

В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов

В приложении TikTok теперь можно публиковать не только видео, но и текстовые публикации, передаёт Baigenews.kz.

Чтобы создавать тексты, то необходимо в приложении открыть раздел “Камера” и выбрать там соответствующую вкладку.

К тексту также можно прикрепить стикер и мелодию. 

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Сегодня, 17:51
77
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