В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов

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В приложении TikTok теперь можно публиковать не только видео, но и текстовые публикации, передаёт Baigenews.kz.



Чтобы создавать тексты, то необходимо в приложении открыть раздел “Камера” и выбрать там соответствующую вкладку.



К тексту также можно прикрепить стикер и мелодию.