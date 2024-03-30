В Темиртау объявлен режим ЧС из-за повреждения водопровода

29 марта коммунальщики обнаружили повреждение дюкера Ду 200 на водопроводе, который расположен в реке Нура в Темиртау. Водоснабжение по направлению Правый берег было приостановлено, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщают в пресс-службе акимата города, сложность ремонтных работ заключается в том, что сезонный паводок затрудняет доступ ремонтным бригадам к повреждённому участку. До восстановления водоснабжения жителям будет обеспечиваться подвоз воды.

Сегодня, 30 марта, в Темиртау объявили режим ЧС. Аким города, Ораз Таурбеков обратился к жителям.

"Уважаемые темиртаусцы, из-за возникшего вчера технологического нарушения на участке водовода, обеспечивающего питьевой водой жителей Правого берега, мы были вынуждены временно приостановить подачу питьевой воды в этот район. Принимая во внимание все последствия сложившейся ситуации и руководствуясь нормами действующего законодательства, мною объявлен режим чрезвычайной ситуации. В рамках которой мы примем все необходимые меры, для того чтобы в кратчайшее время восстановить штатный режим подачи питьевой воды", — сказал аким.