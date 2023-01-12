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pixabay.com Вчера, 23:38
116
Вчера, 23:38
116
Фото: pixabay.com

В Темиртау десятки домов остались без электроснабжения

В Темиртау десятки домов остались без электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает энергоснабжающая организация ТОО "Окжетпес-Т", 12 января в 19:48 произошло аварийное отключение, сработала защита на электросетях.

"Аварийной бригадой ТОО “Окжетпес-Т” оперативно ведутся восстановительные работы. На 23:00 под отключением остаются 58 домов. Аварийные бригады работают. В течение часа электроснабжение будет восстановлено", - сообщает организация. 

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#аварийное отключение #электричество #Темиртау
BaigeNews.kz
Вчера, 23:38
116
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