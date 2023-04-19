В Талдыкоргане две женщины попались на краже в обувном магазине

Фото: Polisia.kz

Кража обуви из магазина попала на видео в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с произошедшим, владелец бутика подал заявление в полицию.

Ущерб составил более 32 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам городской полиции удалось задержать одну из женщин, запечатленных на видеозаписи. Ей оказалась 44-летняя жительница Конаева. Поиск другой пока продолжается.

По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 188 УК РК “Кража”. Видеозапись с камеры наблюдения приобщена к материалам расследования в качестве вещественного доказательства, отметили в полиции.