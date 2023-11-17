В суд направили дело в отношении руководительницы филиала финпирамиды Chia Tai Tianging в Шымкенте

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершило расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу установило, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды.

Она сумела привлечь более двухсот вкладчиков. Они вложили в финпирамиду около 700 миллионов тенге.