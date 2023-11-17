В суд направили дело в отношении руководительницы филиала финпирамиды Chia Tai Tianging в Шымкенте
Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
90Фото: baigenews.kz
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершило расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу установило, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды.
Она сумела привлечь более двухсот вкладчиков. Они вложили в финпирамиду около 700 миллионов тенге.
"В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд", - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
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