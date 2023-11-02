  • 3 Ноября, 05:51
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В столовых 206 школ Алматы установили видеонаблюдение

Вчера, 13:33
АВТОР
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акимат г. Алматы. Вчера, 13:33
Вчера, 13:33
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Фото: акимат г. Алматы.

Чтобы обеспечить школьников здоровым и рационально сбалансированным питанием, в Алматы создается межведомственная экспертная группа. Она будет проводить системный мониторинг качества и эффективной организации питания в школах города. Об этом сообщила руководитель управления Ляззат Жылкыбаева, передает BaigeNews.kz.

Согласно графику, в течение календарного года представители комиссии, состоящие из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будут посещать и осматривать все организации образования города. 

"На сегодняшний день руководителям организаций образования даны поручения, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах в столовых камеры уже установлены (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы столовых школ", - отметила руководитель Управления образования. 

Напомним, что решением акимата города Алматы, с 1 сентября 2022-23 учебного года все учащиеся 1-4-х классов государственных организаций среднего образования обеспечиваются бесплатным питанием. Общий бюджет на 2023 год составил 20,4 млрд тенге из местного бюджета. Охват бесплатным питанием, включая детей из категории социально уязвимых слоев населения, на сегодняшний день составляет более 134 тыс. учащихся.

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