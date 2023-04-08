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рixabay Сегодня, 15:27
216
Сегодня, 15:27
216
Фото: рixabay

В столице временно изменили автобусный маршрут

Столичный автобусный маршрут № 72 временно изменился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 72. Просим заранее планировать свой маршрут", — предупредили в компании.

С изменённой схемой движения можно ознакомиться на картинке. 

 

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Сегодня, 15:27
216
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