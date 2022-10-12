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BaigeNews.kz/ Газиз Шакиров Вчера, 21:32
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Фото: BaigeNews.kz/ Газиз Шакиров

В столице впервые состоялся аукцион семени быков

Биоматериал может храниться до 100 лет.

В Астане в рамках агропромышленной выставки KazAgro/KazFarm-2022 впервые состоялся аукцион по семенным материалам быков, передаёт BaigeNews.kz.

Аукцион проходил на улице во время показа племенных быков и баранов-производителей. Его уникальность состоит в селекции животных, благодаря чему достигнуты высочайшие мясные, молочные и шерстные качества. На выставке представлены племенные бараны-производители класса "элита", пород Эдельбайская, Гемпширская, Дорпер, Каракульская смушковая, козлы молочных пород Зааненская.

Председатель правления АО "Асыл Түлік" Болат Сейсенов рассказал о показательной выставке животных. 

"Наша организация позиционирует себя как центр репродукции. Мы содержим племенных быков, накапливаем семя по стандарту французского метода, и замораживаем. На выставке мы ищем партнёров, также чтобы показать себя. Сегодня представлена не вся линейка животных. У нас содержатся 25 быков-производителей семи пород. По баранам-производителям мы содержим пять пород", - отметил он.

В биобанке центра находится 6,5 миллиона доз семени. В основном, компания работает по запросу бизнеса, учитывая на какую породу и селекцию животных направлена продукция.

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Ляйля Султанкызы выиграла одну дозу биоматериала племенного барана породы Гемпширская. Биоматериал может храниться до 100 лет. 

В компании отметили, что цены на подобный биоматериал с каждым годом растут. Поэтому покупатели могут заработать на покупке. 

"Я решила принять участие в аукционе, потому что мои родственники занимаются сельским хозяйством. Возможно, в будущем займусь и я. Очень приятно наблюдать за подобными мероприятиями, так как они популяризируют породы наших племенных животных и отечественную аграрную индустрию в целом", - подчеркнула телеведущая. 

Фото Газиза Шакирова. 

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#животные #аукцион #фермерство #Астана
Данира Искакова Журналист
Вчера, 21:32
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