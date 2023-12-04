В столице внедряют интеллектуальную систему по разгрузке дорог

В Астане почти половина светофоров подключены к интеллектуальной транспортной системе. Современные цифровые технологии позволяют улучшать пропускную способность дорог и обеспечивать безопасность. Каких результатов уже удалось достичь, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Представить мегаполисы без дорожных пробок практически невозможно. В этом году астанчане начали чаще жаловаться на большие заторы в городе. Транспортные аналитики указывают на снижение средней скорости автомобилей и увеличение времени нахождения в пробках. Так утром час пик длится примерно полтора часа – ориентировочно с 7:40 до 9:10 часов. Вечерний час пик приходится на временной промежуток с 18:00 до 20:30 часов.

Наиболее загружены магистрали, соединяющие левый и правый берега, - проспекты Мангилик ел, Туран, Кабанбай батыра, Сарыарка, Богенбай батыра и улица Сарайшык. Как сообщают в City Transportation Systems, по этим участкам уже превышена пропускная способность трафика. Среднее превышение пропускной способности составляет 30%. Причина – отсутствие альтернативных дорог.

Мы поинтересовались у ТОО "City Transportation Systems" о принимаемых мерах по снижению перегруженности дорог.

С 2014 года в Астане внедряется проект интеллектуальной транспортной системы.

Принцип работы интеллектуальной транспортной системы заключается в автоматическом изменении режима светофоров под объёмы транспорта со всех сторон.

"Данная система видит количество потоков в каждом из направлений и в автоматическом режиме регулирует включение сигналов светофора. То есть она равномерно распределяет потоки на дорожной сети", - пояснил руководитель направления по организации дорожного движения департамента координации транспорта CTS Думан Искаков.

Каждый светофорный объект, относящийся к ИТС, оборудован детекторами транспорта, что позволяет вести статистку интенсивности и скорости транспорта. Собранная статистика позволяет определять наиболее загруженные и проблемные участки, а также принимать обоснованные решения по улучшению организации дорожного движения.

"Система позволяет равномерно распределять транспорт в сетке уличных дорог и давать приоритет более загруженным направлениям. За счёт этого, на локальных участках удалось увеличить скорость транспортного потока на 18%, а среднее время в пути снизить на 20%", - сказал Думан Искаков.

На сегодня зона покрытия ИТС в Астане составляет 45% от общего количества светофоров, а именно 321 светофорный объект из 707 светофорных объектов города. Уже реализованы две очереди проекта. Текущим третьим этапом планируется охватить около 80% улично-дорожной сети. Полная реализация намечена на ближайшие годы по мере финансирования.

Помимо этого, на базе CTS работает центр управления трафиком, операторы которого в ручном режиме могут вмешиваться в работу светофоров для того, чтобы разгрузить наиболее загруженные участки во время часов пик и при внештатных ситуациях, например, при ДТП или плохих погодных условиях.

Вместе с тем, CTS на базе ИТС ведётся сопровождение карет скорой помощи в случае неотложных вызовов. Оператор, оценив транспортную ситуацию, во избежание затора и конфликтов на улично-дорожной сети может корректировать светофорную сигнализацию и создать "зеленый коридор" для непрерывного и безопасного движения спецтехники. С начала текущего года осуществлено более одной тысячи сопровождений скорой помощи.

Также в этом году реализованы два важных для города проекта – запуск моста по проспекту Тауелсиздик и движения по улице Айтматова на участке от улицы Сыганак до проспекта Улы дала.

Думан Искаков отмечает, что открытие нового моста и улицы оказали положительный эффект на снижение общей нагрузки. Однако сами улицы Улы дала и проспект Тауелсиздик стали более нагруженными.

Так, по данным CTS, после открытия улицы Айтматова по улице Улы дала интенсивность движения увеличилась, по проспекту Туран - снизилась на 15%. Однако продолжительность часа пик осталось прежней: утром с 7:30 до 9:00, вечером с 17:30 до 19:30.

Такая же ситуация по мосту по проспекту Тауелсиздик.

"По соседним улицам трафик снизился, по самому проспекту он увеличился практически в два раза. После открытия моста по проспекту прирост транспорта увеличился в два раза. По улице Улы дала, где новый мост, поток снизился на 39%. Он перешёл на проспект Тауелсиздик. По проспекту Мангилик ел снижение идёт на 12%, по улице Сарайшык – на 10%", - сказал Думан Искаков.

Кроме того, акиматом Астаны ежегодно проводятся комплексные мероприятия в рамках весеннего обновления разметки. В рамках этих мероприятий внедряются дополнительные полосы, добавляются развороты. Летом проводится средний ремонт дорог. Создаётся комплекс предложений по расширению улиц, строительству дополнительных проездов, организации новых перекрёстков. Перед учебным годом проводятся мероприятия по снижению нагрузки на основные магистрали, по установке знаков, дорожных неровностей, информационных щитов и пешеходных переходов для детей, внедряются схемы обеспечения детской безопасности в районах школ и учебно-воспитательных учреждений.

Также в CTS сообщили, что акиматом Астаны реализуется проект Комплексной транспортной схемы города с привлечением иностранных специалистов. В рамках этого проекта будет полностью пересмотрена транспортная стратегия города с привязкой к будущему генеральному плану города. Будет разработана электронная транспортная модель города.

"Сейчас собираем данные по интенсивности транспорта, выявляем проблемы маршрутных сетей, в том числе по законодательству в сфере транспорта. Вторым этапом будет разрабатываться транспортная модель города. Туда будут внесены данные по трафику, движению населения, откуда и куда какое количество ездит. Это всё будет загружено в модель, которая покажет все проблемные участки города. Мы сможем наглядно увидеть, где у нас есть проблемы. Третьим этапом на основе модели будем разрабатывать предложения по развитию дорожной сети, устранению проблемных участков", - рассказал представитель CTS.

По итогам проекта Комплексной транспортной схемы города Астаны будет принят план конкретных мероприятий по снижению нагрузки на улично-дорожную сеть. Завершение проекта намечено на 2024-2025 годы.