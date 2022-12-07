В столице растёт количество заражённых COVID-19 - санврачи

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За шесть дней декабря в столице зарегистрировали 322 случая, из которых 167 - у привитых людей, передаёт BaigeNews.kz.

"У 117 человек прошло более шести месяцев после получения второй дозы, ревакцинированных заболело 50, и только у 16 больных после ревакцинации прошло не более шести месяцев”, - сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Жанна Пралиева.

В Астане провели исследования генетической характеристики коронавирусного штамма. Результаты показали, что в столице доминирует штамм "омикрон" и начинает действовать "цербер". С его появление врачи связывают рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в городе.

"По мнению экспертов, штамм "цербер" отличается высокой заразностью. Симптомы новой мутации ковида те же, что и у ОРВИ - высокая температура тела, ломота в суставах и слабость. При этом специалисты утверждают, что высокую опасность для жизни "цербер" не несёт", - отметила Пралиева.

За последнюю неделю эпидемиологического сезона 2022-2023 года в столице зарегистрировано 6 648 случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа.

"Заболеваемость с начала эпидемиологического сезона, с первого декабря, не превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона. Однако текущий эпидсезон отличается тем, что с самого его начала имеет место регистрация случаев гриппа", - говорит заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Больше половины всех случаев заболеваемости ОРВИ (54 процента) составляют дети до 14 лет. Медики призывают придерживаться базовых правил в сезон гриппа и простуд - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать места массового скопления и вакцинироваться.

"В инфекционных стационарах находится 105 человек на сегодняшнее утро. Это 53 процента загруженности. Из них 85 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, с пневмонией - 20, на ИВЛ - четыре. В среднем за сутки за последнюю неделю выявляется порядка 60 положительных случаев" - отметил заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Берик Кайкенов.

Главной причиной роста заболевания коронавирусной инфекцией врачи считают снижение коллективного иммунитета, количества привитых и тех, кто переболел в последние шесть месяцев и имеет высокое количество антител.

“Именно вакцинация была и остаётся самой мощной профилактической мерой. Вакцинация оберегает от осложнений и летального исхода", - отмечает Берик Кайкенов.

По данным эпидемиологов, в столице сейчас есть 12 000 вакцин для иммунизации населения. В больницах функционируют 34 прививочных кабинета.