В столичном театре описали астанчан, которые к ним приходят

Портрет своего зрителя описали в театре "Астана Опера", передаёт BaigeNews.kz.

Ежегодно этот театр посещают порядка 140 тысяч зрителей. Отмечается, что средний возраст посетителей существенно помолодел.

"Так, основными покупателями билетов являются женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Немаловажную роль играют и представители возрастных групп 18-24 и 25-34, составляя 26% и 27% от всей зрительской аудитории соответственно. К слову, этот процент увеличился за последние годы нашей работы", — сообщили в театре.

Большая часть посетителей театра – это жители Астаны, также приезжают гости из Алматы и других городов страны.

"Кроме того, есть зрители, которые регулярно приезжают к нам из-за рубежа, они на постоянной основе запрашивают у нас информацию о тех или иных спектаклях и прилетают специально на наши постановки, — рассказывает заместитель директора "Астана Опера" Айжан Курмангалиева. — Замечательно видеть, что зрительская аудитория разнообразна и предана нашим уникальным представлениям. Треть постоянных посетителей даже приводит своих друзей, что свидетельствует о позитивном восприятии работы нашей труппы. И в целом, зрители "Астана Опера" за десять лет сильно выросли в понимании оперы и балета".