Наркокурьеры стали использовать для закладок стаканы из-под кофе в Казахстане

В Алматы задержали работавших в парах наркокурьеров оптовиков и розничных реализаторов синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Несколько дней назад были задержаны 27 и 29-летние алматинцы, у которых было изъято 36 свертков с мефедроном. В ходе специальных мероприятий установлено, что наркотики молодые люди приобретали у постоянных поставщиков. Эти люди, как выяснилось, "работали" лишь с проверенными реализаторами. В холодильнике в арендованном жилище злоумышленников было обнаружено 745 свертков с порошкообразным веществом, общий вес которого составил около двух килограммов. Задержанные признались в преступлениях и сообщили, что оптовую партию наркотиков, получали на территории населенных пунктов в Алматинской области. Крупные наркозакладки фигуранты прятали в кофейных стаканах", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.