В США за выстрел ребёнка ответит мать

Мать шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе в американском штате Вирджиния и ранившего учителя, признала себя виновной в "преступной халатности" и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Инцидент произошёл 6 января 2023 года в начальной школе Ричнек в городе Ньюпорт-Ньюс.

Дейжа Тейлор легально владела самозарядным пистолетом, который её сын принёс на урок в своём рюкзаке. В школьных отчётах были записи о проблемах с поведением ребёнка – угрозах в адрес одноклассников и педагогов.

В рамках соглашения о признании вины прокуроры сняли с матери ученика отдельное обвинение в неосторожном хранении огнестрельного оружия. Теперь ей грозит тюремный срок до шести месяцев.

Слушание по вынесению приговора назначено на 27 октября. Осенью суд рассмотрит ещё одно дело против Тейлор – на этот раз об употреблении марихуаны при владении огнестрельным оружием.