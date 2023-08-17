В США за выстрел ребёнка ответит мать
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Мать шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе в американском штате Вирджиния и ранившего учителя, признала себя виновной в "преступной халатности" и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Инцидент произошёл 6 января 2023 года в начальной школе Ричнек в городе Ньюпорт-Ньюс.
Дейжа Тейлор легально владела самозарядным пистолетом, который её сын принёс на урок в своём рюкзаке. В школьных отчётах были записи о проблемах с поведением ребёнка – угрозах в адрес одноклассников и педагогов.
В рамках соглашения о признании вины прокуроры сняли с матери ученика отдельное обвинение в неосторожном хранении огнестрельного оружия. Теперь ей грозит тюремный срок до шести месяцев.
Слушание по вынесению приговора назначено на 27 октября. Осенью суд рассмотрит ещё одно дело против Тейлор – на этот раз об употреблении марихуаны при владении огнестрельным оружием.
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