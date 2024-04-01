В США республиканцы призывают объединиться в востановлении моста в Балтиморе

Сенатор-республиканец Рик Скотт призвал правительство "объединиться", чтобы поддержать проект спасения моста Фрэенсиса Скотта Кии потребовал от администрацию Байдена не "играть в политику", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на the Hill.

Мост в Балтиморе рухнул в прошлый вторник после того, как грузовое судно врезалось в одну из его опор, убив шестерых строителей и отправив стальную конструкцию в реку Патапско. Обломки в настоящее время блокируют вход в порт Балтимора, и когда он может снова открыться пока неизвестно.

"Я знаю, что это потребует много работы. Но это должен быть вопрос, по которому мы все должны объединиться. К сожалению, администрация Байдена играла в политику", — сказал Скотт во время интервью Fox News Sunday.

Президент Байден со своей стороны, уже пообещал восстановить мост и сказал, что ожидает, что федеральное правительство оплатит "весь процесс реконструкции".

Министерство транспорта санкционировало помощь в размере 60 миллионов долларов, которую оно назвало "первоначальным взносом на первоначальные расходы".

Министр транспорта Пит Буттиджич подтвердил, что эти деньги поступили из программы чрезвычайной помощи министерства, но отметил, что Конгрессу, возможно, придется одобрить дополнительную помощь. Он сказал, что надеется, что на Капитолийском холме будет двухпартийная поддержка, если правительству придется обратиться к ним.

Среди депутатов конгресса США уже видны признаки разногласий по поводу восстановления моста. Многие демократы высоко оценили обещание Байдена о помощи, в то время как консервативные республиканцы призвали не увеличивать госдолг.

По предварительной оценке, ремонт моста будет составлять 2 миллиарда долларов.

В настоящее время правительство США финансируется за счет временного бюджета страны. Принять полноценный бюджет на год конгресс не может из-за разногласий по поводу приоритетов расходов бюджета Соединенных Штатов и желания республиканцев оставлять прекратить миграционный поток из Мексики.