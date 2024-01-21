В США почти до минимума упали продажи жилья

Продажи квартир вторичного рынка в США за 2023 год упали до почти 30-летнего минимума. Резко возросшие ставки по ипотечным кредитам, растущие цены и стабильно низкий уровень жилья на рынке в совокупности сделали домовладение недоступным для многих американцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи вторичного жилья в США составили 4,09 млн в прошлом году, что на 18,7% меньше, чем в 2022 году. Это самый слабый год для продаж жилья с 1995 года и самый большой ежегодный спад с 2007 года, начала спада на рынке жилья в конце 2000-х годов.

При этом средняя цена жилья в стране за весь прошлый год выросла чуть менее чем на 1% до рекордно высокого уровня в 389 800 долларов, сообщает NAR.

Резко возросшая стоимость ипотечных кредитов ограничила покупательную способность американцев на фоне многолетнего роста цен. Нехватка домов на продажу также удерживала многих потенциальных покупателей жилья и продавцов в стороне.

Тем не менее, снижение ставок по ипотечным кредитам с конца прошлого года и прогнозы, призывающие к дальнейшему снижению ставок в этом году, подпитывают надежды на то, что продажи жилья начнут восстанавливаться после их мрачного показателя в 2023 году, отмечает издание.

"Продажи за последний месяц, похоже, достигли дна, прежде чем неизбежно пойдут вверх в новом году", — считает главный экономист NAR Лоуренс Юн. — "Ставки по ипотечным кредитам значительно ниже, чем всего два месяца назад, и ожидается, что в ближайшие месяцы на рынке появится больше домов".

Между тем, средняя ставка по ипотечному кредиту на 30 лет на этой неделе в США составила 6,6%. Однако покупателям, у которых нет собственного капитала, чтобы внести первоначальный взнос, по-прежнему нелегко купить собственные квдратные метры.