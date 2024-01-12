В США обнаружили останки неизвестного вида тираннозавров

Палеонтологи обнаружили на территории штата Нью-Мексико кости ранее неизвестного вида тираннозавров, который, предположительно, является ближайшим родственником непосредственных предков королевских тираннозавров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Данное открытие приблизило ученых к раскрытию истории появления этих древних хищников, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.

"Место и время появления тираннозавров до сих пор остается неясным: существуют предположения, что они могли возникнуть как в Азии, так и в Ларамидии, западной части современной Северной Америки. Мы открыли ранее неизвестный вид тираннозавров Tyrannosaurus mcraeensis, которые обитали на территории Ларамидии за 6-7 млн лет до появления королевских тираннозавров и при этом были сопоставимы с ними по размерам", - пишут исследователи.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что устройство черепа тираннозавров из Нью-Мексико существенно отличалось от того, как выглядели аналогичные кости других особей Tyrannosaurus rex. В частности, над глазами этих древних ящеров присутствовали рогообразные выступы, которые не характерны для других королевских тираннозавров, но при этом присутствовали у азиатских тарбозавров, одного из далеких родственников Tyrannosaurus rex.

Ученые присвоили каменелостям статус нового вида тираннозавров, Tyrannosaurus mcraeensis. Как предполагают ученые, эти существа были возможными конкурентами и соседями пока не найденных реальных предков Tyrannosaurus rex. Дальнейшие поиски останков этих древних хищников, а также раскрытие причин приобретения ими гигантских размеров должны стать главными задачами для палеонтологов ближайшем будущем, подытожили исследователи.