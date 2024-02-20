В созвездии Живописца обнаружили быстро растущую черную дыру

Международная команда астрофизиков обнаружила в созвездии Живописца пока самую яркую и рекордно быстро растущую сверхмассивную черную дыру, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили самую быстро растущую черную дыру в известной нам Вселенной. Она тяжелее нашего светила примерно в 17 млрд раз, и каждый день она поглощает чуть больше материи, чем содержится в Солнце. Это делает ее самым ярким объектом в мироздании", - заявил доцент Национального университета Австралии Кристиан Вольф, чьи слова приводит пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Живописец - маленькое созвездие южного полушария неба. Занимает на небе площадь в 247,7 квадратного градуса, содержит 49 звёзд, видимых невооружённым глазом.

Астрофизики совершили открытие при наблюдениях за квазаром J0529 4351, активным ядром древней и далекой от нас галактики, которая расположена в созвездии Живописца на расстоянии в 12 млрд световых лет от Земли. Мы видим этот объект в том состоянии, в котором он существовал в первые 2 млрд лет после Большого Взрыва, в эпоху юности Вселенной.

Исследователи до недавнего времени ученые не подозревали, что объект J0529 4351 является квазаром, так как он не излучает видимых радиоволн, а его гигантская яркость в оптическом диапазоне заставляла астрономов считать, что он представляет собой одну из звезд в Млечном Пути. Лишь недавно ученые обнаружили в рамках обзора неба AllBRICQS, что J0529 4351 представляет собой сверхмассивную черную дыру в далекой древней галактике.

Последующие наблюдения за этим объектом при помощи телескопа VLT, установленного в чилийской высокогорной обсерватории Параналь, указали на то, что данный квазар является рекордсменом сразу по нескольким параметрам, в том числе по яркости свечения и объемам поглощаемой материи. Особенный интерес, как отмечают исследователи, представляет то, что излучение квазара J0529 4351 не усиливается и не искажается гравитационными линзами в отличие от многих других активных ядер галактик.

Вкупе с гигантскими размерами этой сверхмассивной черной дыры, эти особенности J0529 4351 позволят астрономам уже в ближайшее время впервые напрямую измерить массу сверхмассивной черной дыры, а также проследить за ее вращением вокруг своей оси при помощи прибора GRAVITY+, который будет установлен на телескоп VLT в ближайшее время. Это позволит ученым уточнить то, как соотносятся друг с другом масса сверхмассивных черных дыр и яркость вырабатываемого ими свечения, подытожили астрономы.