В составе правления KASE произошли изменения

В составе правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) произошли изменения, передаёт BaigeNews.kz.

Решением совета директоров с 22 января в состав правления вошли Дана Аманжолова и Елдос Куанышбеков.

"Дана Аманжолова управляющий директор – член правления биржи, избрана на должность заместителя председателя правления с сохранением ранее установленного срока её полномочий по 30 июня 2026 года. Елдос Куанышбеков, управляющий директор по IT, избран членом правления со сроком полномочий по 30 июня 2026 года", - сообщили в пресс-службе.

Аманжолова курирует расчётную палату, департамент листинга, департамент информации и статистики, а также управляющего директора по внутреннему контролю. Она начала трудовую деятельность на бирже с 2019 года. Имеет 22-летний опыт работы в финансовом секторе, из них 17 лет в

Национальном банке РК и Агентстве РК по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Елдос Куанышбеков курирует отдел стратегии и архитектуры, департамент информационных технологий и департамент трансформации. Будет руководить направлениями развития IT-инфраструктуры биржи, разработки информационных систем, автоматизации бизнес-процессов KASE.

Куанышбеков начал работать на бирже с 21 августа 2023 года, когда был избран на должность управляющего директора на KASE. Ранее возглавлял АО "Центр развития платежных и финансовых технологий НБК". Курировал направления стратегического развития, принимал участие в реализации проектов в области fintech, в том числе в запуске пилотного проекта по внедрению "Цифрового тенге" в Казахстане, а также использования платформ DeFi и технологий RegTech и SupTech в регуляторной деятельности НБРК.

Таким образом, с 22 января правление KASE будет состоять из пяти человек: председатель правления Алина Алдамберген, заместители председателя - Дана Аманжолова, Ермек. Мажекенов, Жайнар Саржаков и управляющий директор по IT – член правления Елдос Куанышбеков.