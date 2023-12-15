В Солнечной системе возможно есть черная дыра

Российские ученые допустили, что в Солнечной системе находится черная дыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

В 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин выдвинули гипотезу о том, что вокруг Солнца по дальней орбите вращается еще одна планета. Это объясняло бы аномалии в поясе Койпера — области за Нептуном, где сконцентрированы малые ледяные тела.

Наблюдения показали, что у части обитателей пояса Койпера орбиты не случайные, а определенным образом связаны между собой. Ученые предположили, что на них действует сила притяжения неизвестного тела, которое расположено в 300-500 раз дальше от Солнца, чем Земля, и в пять-десять раз массивнее её.

Это могла бы быть суперземля — особый класс экзопланет. В таком случае она сформировалась в другой системе и была захвачена Солнцем во время сближения с материнской звездой или как свободнолетящая в Галактике "бесхозная" планета.

В 2019-м Якоб Шольц из Даремского университета и Джеймс Анвин из Университета штата Иллинойс предложили вместо планеты искать первичную черную дыру (ПЧД). Однако напрямую ее увидеть нельзя — можно только заметить по сильному гравитационному полю.

ПЧД могут иметь небольшую массу, например, сравнимую с земной. Радиус такого объекта будет около одного сантиметра. У ПЧД массой Солнца — три километра.

Российские ученые Юрий Ерошенко из Института ядерных исследований и Елена Попова из Пулковской обсерватории нашли новый способ наблюдения за объектом-невидимкой — по космической пыли вблизи орбиты Земли.