В СКО ждут суда блогеры, вымогавшие деньги у предпринимателя

В Петропавловске ждут суда блогеры, вымогавшие у предпринимателя крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Глава департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов рассказал, что в прошлом году блогеры требовали 50 миллионов тенге у руководителя сети супермаркетов.

"Деньги просили за то, что не будут выкладывать в социальные сети негативные материалы и не будут обращаться в госорганы. По данному факту сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемые лица после получения вымогаемой суммы были задержаны", — отметил Кабдулдинов.

По его словам, в настоящее время подозреваемые содержатся в следственном изоляторе. Уголовное дело будет направлено в суд.