  • 6 Февраля, 07:42
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В СКО ждут суда блогеры, вымогавшие деньги у предпринимателя

Сегодня, 06:40
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:40
Сегодня, 06:40
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Петропавловске ждут суда блогеры, вымогавшие у предпринимателя крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Глава департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов рассказал, что в прошлом году блогеры требовали 50 миллионов тенге у руководителя сети супермаркетов. 

"Деньги просили за то, что не будут выкладывать в социальные сети негативные материалы и не будут обращаться в госорганы. По данному факту сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемые лица после получения вымогаемой суммы были задержаны", — отметил Кабдулдинов.

По его словам, в настоящее время подозреваемые содержатся в следственном изоляторе. Уголовное дело будет направлено в суд.

 

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