В СКО ждут суда блогеры, вымогавшие деньги у предпринимателя
Сегодня, 06:40
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Сегодня, 06:40Сегодня, 06:40
113Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Петропавловске ждут суда блогеры, вымогавшие у предпринимателя крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Глава департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов рассказал, что в прошлом году блогеры требовали 50 миллионов тенге у руководителя сети супермаркетов.
"Деньги просили за то, что не будут выкладывать в социальные сети негативные материалы и не будут обращаться в госорганы. По данному факту сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемые лица после получения вымогаемой суммы были задержаны", — отметил Кабдулдинов.
По его словам, в настоящее время подозреваемые содержатся в следственном изоляторе. Уголовное дело будет направлено в суд.
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