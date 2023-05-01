В СКО выделили деньги на забор вокруг уранового рудника

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В Северо-Казахстанской области наконец-то выделили деньги на ограждение законсервированного уранового месторождения "Грачевское". На ограждение потратят около 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Урановый рудник, на котором прекратили добычу более 20 лет назад, засыпали глиной в 2003 году. С тех пор территорию, на которой остались десятки промышленных помещений из кирпича и бетона, не охраняли: оставшиеся от предприятия здания разворованы, некоторые наполовину разобрали и растащили на стройматериалы, несмотря на упорные слухи о том, что от этих камней "фонит".

А на территорию в течение долгих лет мог попасть практически любой желающий. Вопрос охраны и рекультивации территории много лет не могли решить местные власти. И вот теперь, кажется, дело близится к тому, что территорию обнесут забором. На сайте госзакупок появилось объявление о поиске подрядчика на "Устройство ограждения уранового рудника "Грачевское".

Предполагаемая сумма затрат: 50 933 710 тенге. Судя по смете расходов — это будет обычный деревянный забор на металлических опорах, углублённых на два метра в землю в бетонные столбы-фундаменты. Высота заборов при этом составит 1,7 метра.

Большую часть расходов составят траты на бетон — 10 401 833 тенге, проволочную сетку — 9 509 738 тенге, сосновые брусья — 6 042 026 тенге. Любопытно, что на одни только болты с шайбами для сборки забора планируют потратить более 1,5 миллиона тенге.