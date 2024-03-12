В СКО в розыске находятся 600 призывников

В Северо-Казахстанской области началась весенняя призывная кампания. Она продлиться до конца июня. Планируется призвать на срочную воинскую службу около пятисот молодых людей. Однако область не может выполнить план призыва молодых солдат, сообщает BaigeNews.kz.

600 призывников от Северо-Казахстанской области сегодня находятся в розыске. Все они покинули страну. Часть из них является студентами зарубежных вузов, часть - уехала на заработки, говорят в региональном департаменте обороны.

"Ежегодно наши ребята направляются для прохождения воинской службы практически во все регионы страны. В настоящее время в плановом порядке идет процесс формирования и отправки воинских команд. 8 марта текущего года была сформирована и отправлена одна воинская команда весеннего призыва. 13 наших ребят североказахстанцев были призваны и направлены для прохождения воинской службы в Восточно-Казахстанскую область", - уточнил заместитель начальника департамента по делам обороны СКО Марат Каримов.

Марат Каримов рассказал и состоянии здоровья потенциальных новобранцев. Так, среди призывников участились глазные болезни. Спикер связывает это с негативным влиянием современных гаджетов. Также среди проходящих медкомиссию мужчин участились и сердечно-сосудистые заболевания - результат воздействия на молодой организм разного рода энергетических напитков, считает Каримов.

Спикер отмечает, что за последние годы увеличилось количество добровольцев. Они приходят в военкомат не дожидаясь повесток. После остаются служить в армии по контракту.

Также в департаменте обороны напомнили, что за уклонение от службы предусмотрена уголовная и адмотвественность. За не явку в военкомат по вызову молодому человеку грозит штраф 5 МРП. За уклонение от медкомиссии - предупреждение либо также штраф но уже 3 МРП. Прямое уклонение от призыва без оснований может обернуться штрафом для призывника в размере 1 000 МРП либо исправительными работами. В самом крайнем случае уклонист может получить реальный срок до 1 года.

Всего этой весной в области призовут 480 молодых людей в возрасте до 27 лет. Начиная с 1 марта в регионе работают 14 призывных и медицинских комиссий. В прошлый весенний призыв ряды солдат должны были пополнить 555 североказахстанцев. Еще раньше - 600. Стоит отметить что регион регулярно не набирает планируемого количества призывников. И планка каждый год снижается.