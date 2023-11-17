Чиновнику из СКО грозит строгий выговор из-за жалобы соседки
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В СКО совет по этике рекомендовал объявить строгий выговор руководителю территориальной инспекции в агропромышленном комплексе Нурлану Буркуталину. Причиной стали его высказывания в общедомовом чате в мессенджере WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Как следует из материалов дисциплинарного дела, в мае в департамент с заявлением обратилась женщина, которая пожаловалась на то, что Буркуталин в общедомовом чате допустил грубое неэтичное высказывание, приложила скрин переписки. Факт сообщения чиновник признал, но отрицал, что это было в унижающем честь и достоинство виде. К тому же персонально оно ни к кому адресовано не было.
"По этому факту заявитель обратилась с жалобой в Петропавловский городской суд в порядке частного обвинения о привлечении к уголовной ответственности Буркуталина. Судом состава уголовного правонарушения не установлено, однако частным определением установлено нарушение норм служебной этики госслужащих. Копия частного постановления была направлена в департамент для принятия соответствующих мер", - сообщили в департаменте.
Совет по этике рекомендовал в качестве меры дисциплинарного взыскания объявить госслужащему строгий выговор за нарушение Этического кодекса.
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