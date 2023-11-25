В Шымкенте водители автобусов устроили гонки
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Крупная авария в Шымкенте. Там на оживленной улице столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пострадали сразу 11 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Ехала в 146-м. Проехали светофор, остановились, чтобы вышли пассажиры. Один человек вышел, второй еще не успел спуститься на землю, как сзади в нас врезался другой автобус. От удара люди просто разлетелись по сторонам, падали, кричали. Водители устроили гонки, соревновались друг с другом на дороге, а пострадали люди", - рассказала одна из пассажирок
ДТП произошло в центре города. Что стало причиной, следствие еще выясняет. Возбудили уголовное дело. На месте работали сразу несколько скорых. Из 11 пострадавших в больнице в итоге остались два человека. Остальных после оказания первой помощи отпустили домой. Госпитализированные сейчас в отделении нейрохирургии. Особое внимание медиков приковано к 31-летней девушке. Она в положении.
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